Tüm bölgeyi istila ettiler: Duvarları kaplayıp evlerin içine kadar girdiler

Manisa’daki faciadan ders alınmadı: Otobüs şoförünün "canımızı tehlikeye atıyorsun" diyen yolculara cevabı 'pes' dedirtti
Manisa'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs faciasının acısı tazeliğini korurken, benzer bir skandala bu kez Bursa çevreyolunda imza atıldı. Bursa-Gebze seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü sapağı kaçırınca otoyolda geri geri gitmeye başladı; yolcuların "Canımızı tehlikeye atıyorsun" tepkisine ise "İnsanız ya, kaçırdık işte" diyerek karşılık verdi.
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