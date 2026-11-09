Türkiye'ye girerken yakalandı: Ayakkabı tabanında 2 Bin 400 uyuşturucu hap gizlemiş

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, sınır kapılarında uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttüğü kararlı denetim ve operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Suriye’den Türkiye’ye geçmek isteyen bir şahsın şüpheli hareketleri üzerine Çobanbey Kara Hudut Kapısı’nda arama ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.
Sınır kapısındaki kontroller sırasında görev alan narkotik dedektör köpeği "Kardi", şüphelinin ayakkabılarına tepki verdi. Ekiplerin detaylı aramasında, zehir tacirinin uyuşturucu maddeleri ayakkabılarının taban kısmına özel olarak gizlediği tespit edildi. Sökülen ayakkabı tabanlarından 2 bin 400 adet Captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap çıkarıldı.
Ele geçirilen uyuşturucu hapların yapılan tartımında 459,84 gram brüt ağırlığında olduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 40 bin TL’yi bulduğu açıklandı. Uyuşturucu maddelere el koyan Gümrük Muhafaza ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alarak hakkında adli tahkikat başlattı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.