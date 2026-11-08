İstanbul'da eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Hezarfen Havalimanı'nda sabah saatlerinde eğitim uçağı kazası yaşandı. İniş yapan uçak, pistte duramayarak pist dışındaki toprak alana girdi.
Pilot tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Uçağı emniyetli şekilde durduran pilot kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Pilot, tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken kazada yaralanan olmadığı bildirildi.
Kazanın nedeni teknik incelemeyle belirlenecek
Uçak, ilk incelemelerin ardından teknik çalışma yapılmak üzere bulunduğu yerden çekildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılacağı öğrenildi.
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