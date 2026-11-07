Başkent trafiğinde ortalık karıştı: Otobüsü cama yanaştırıp araçtan inmeden taksiciye tekme attı

Ankara’nın en işlek arterlerinden biri olan Çankaya ilçesindeki İsmet İnönü Bulvarı’nda, akan trafikte akılalmaz ve tehlikeli bir yol kavgası yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir ticari taksi şoförü ile belediye otobüsü şoförü arasında yol verme meselesi nedeniyle sözlü tartışma başladı.

İki araç sürücüsünün trafikte birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı ve tartışmanın büyüdüğü anlarda, belediye otobüsünde bulunan bir görevli akılalmaz bir harekete imza attı. Otobüsün açık olan kapısından dışarıya doğru sarkan görevli, yan şeritte ilerleyen taksi şoförüne açık olan camından içeriye doğru ayağıyla şiddetli bir tekme savurdu.

Trafikte hem sürücülerin hem de yolcuların canını tehlikeye atan ve büyük tepki çeken o anlar, arkadan gelen başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası kamuoyunda büyük tepki oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.