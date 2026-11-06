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12:23, 06/11/2026, Cuma

Simit yerken boğulma tehlikesi geçiren TIR şoförünü güvenlik görevlileri kurtardı

Erzincan'da pancar taşıdığı şeker fabrikasında simit yerken boğazına lokma kaçan TIR şoförü, nefes almakta güçlük çekince güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Sürücünün yardımına koşan 3 güvenlik personeli, Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Kasım'da Erzincan Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Fabrikaya pancar getiren TIR şoförü, simit yediği sırada boğazına lokma kaçması üzerine nefes almakta zorlandı.

Boğulma tehlikesi geçiren sürücü, fabrika girişindeki güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden güvenlik personeli Eren Ateş, Ali Eren Akdoğan ve Hakan Parmaksız, sürücünün yardımına koştu. Görevlilerin Heimlich manevrasıyla yaptığı müdahale sayesinde şoförün solunum yolu açıldı ve boğulma tehlikesi atlatıldı.

Sürücünün yardım istemesi ve güvenlik görevlilerinin zamanında müdahalesiyle kurtarılması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Başlıklar :Erzincan Şeker FabrikasıErzincanTIR ŞoförüŞeker Fabrikası
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