Kayseri’de yürekleri ısıtan manzara: Polis memuru ile öğrencilerin oyunu gülümsetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yer alan Birlik Mensucat İlkokulu, emniyet mensupları ile minik öğrencilerin neşe dolu buluşmasına sahne oldu. Okul bahçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru, kendisiyle oyun oynamak isteyen çocukların bu masum ve sevimli isteğini geri çevirmedi.
ÇOCUKLARIN İSTEĞİNİ KIRMADI
Minik öğrencilerin ısrarı üzerine aralarına katılan polis memuru, çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak keyifli dakikalar yaşadı. Polis amcalarıyla doyasıya eğlenen miniklerin mutlulukları ve yüzlerindeki tebessüm adeta gözlerinden okundu.
Polis memuru ile öğrencilerin bahçedeki bu sıcak ve samimi anları, o esnada okulda bulunan velilerin de dikkatini çekti. Duyarlı veliler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedilen renkli görüntüler, kısa sürede sosyal medyada da büyük beğeni topladı. İzleyenlerin yüzünü gülümseten bu sevimli manzara, emniyet güçleri ile toplum arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.
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