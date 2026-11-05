Şişli’de ağacın devrildiği anlar saniye saniye kaydedildi

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Söz konusu olay, saat 08.30 sıralarında Şişli'nin Teşvikiye Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında bulunan akasya ağacı, henüz belirlenemeyen bir nedenle park hâlindeki araçların üzerine devrildi. Ağacın devrildiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 2 otomobilde maddi hasar oluştu.

5 KİŞİ SON ANDA KURTULDU

Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen 5 kişinin üzerlerine doğru devrilen ağacı fark ederek son anda kurtulduğu görüldü.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Devrilen ağaç nedeniyle Büyük Çiftlik Sokak bir süre araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri sokak girişinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Ağacın kesilerek kaldırılması ve hasar gören araçların bölgeden çekilmesinin ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.