13:19, 05/11/2026, Perşembe
Osmaniye'de trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları KGYS kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralı ihlalleri öne çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, sürücülere trafik kurallarına uyma ve motosiklet kullanırken kask takma çağrısında bulundu.
Osmaniye'de trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, ilçenin farklı noktalarında yaşanan kazalar yer aldı.
Sürücü hataları ve dikkatsizlik dikkat çekti
Görüntülerde kazaların büyük bölümünde sürücü hataları ve dikkatsizlik ön plana çıktı. Özellikle motosiklet sürücülerinin kask kullanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. Emniyet yetkilileri, benzer kazaların önüne geçilmesi için sürücüleri trafik kurallarına uymaları, aşırı hızdan ve dikkatsiz araç kullanmaktan kaçınmaları konusunda uyardı.
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