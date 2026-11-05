12:12, 05/11/2026, Perşembe
Kastamonu'da su seviyesi yükselen çayda iş makinesi mahsur kaldı
Kastamonu'nun Abana ilçesinde su seviyesi yükselen Ezine Çayı'nda bir iş makinesi mahsur kaldı. Çayda mahsur kalan iş makinesinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili görüntülerde iş makinesinin yükselen suların ortasında kaldığı görüldü.
Ezine Çayı'nda iş makinesi mahsur kaldı
Kastamonu'nun Abana ilçesinde su seviyesi yükselen Ezine Çayı'nda bir iş makinesi mahsur kaldı. Çayda mahsur kalan iş makinesinin kurtarılması amacıyla ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Kurtarma çalışması başlatıldı
Bölgedeki su seviyesinin yükselmesiyle çayda mahsur kalan iş makinesinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Görüntülerde iş makinesinin yükselen suların ortasında kaldığı anlar yer aldı.
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