09:54, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:54, 05/11/2026, Perşembe
Palandöken Dağı'na kar yağdı
Erzurum'da kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağışla birlikte Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü. Dağın yüksek noktalarında yer yer sis de etkili oldu. Ardahan'da da yüksek kesimlere kar yağdı. Yağışla birlikte Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.
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