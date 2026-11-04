İstanbul'da sağanak sonrası çileye dönen trafik havadan görüntülendi

İstanbul'da gün boyunca etkisini hissettiren yağışlı hava, akşam iş çıkış saatlerinin gelmesiyle birlikte adeta kabusa dönüştü. Kent genelinde etkisini artıran sağanak yağmur, milyonlarca İstanbullunun eve dönüş yolculuğunu çıkmaza soktu.

YOĞUNLUK UZUN SÜRE YÜZDE 89'DA KALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, akşam saatlerinde tavan yapan yoğunluk uzun süre yüzde 89 seviyesinde sabit kaldı. Ana arterler, köprü bağlantıları ve D-100 ile TEM otoyollarının kritik noktalarında araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler direksiyon başında saatlerce mahsur kaldı.

Özel araçlarıyla trafikte ilerleyemeyen ya da toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar, metrobüs güzergahları başta olmak üzere duraklarda devasa kuyruklar oluşturdu. Otobüs ve metrobüslere binmekte büyük zorluk yaşayan vatandaşların oluşturduğu kalabalık ve megakentteki trafik kilitlenmesi, havadan çekilen dron görüntüleri ve fotoğraf karelerine tüm çıplaklığıyla yansıdı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının trafik akışındaki etkisinin gece saatlerine kadar sürebileceği konusunda sürücüleri uyardı.