İstanbul'da sağanak yağmur trafiği felç etti: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

İstanbul’da akşam saatlerinde baş gösteren ve etkisini artıran sağanak yağış, mesai bitimiyle birleşerek megakentte ulaşımı adeta felç etti. Sürücülerin trafikte ilerlemekte büyük güçlük çektiği yağışlı akşamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre genel oran yüzde 89 olarak ölçüldü.

D-100 VE TEM KİLİTLENDİ

Avrupa Yakası'nda hayatı olumsuz etkileyen yoğunluk özellikle kritik akslarda tavan yaptı. D-100 kara yolunda Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Güngören ve Cevizlibağ mevkilerinde trafik çift yönlü olarak durma noktasına gelirken, Avcılar-Beylikdüzü güzergahında araçlar dakikalarca adım atamadı. Öte yandan Mecidiyeköy mevkisi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında Ankara ve Edirne istikametlerinde çift taraflı yoğunluk oluştu. TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanan hatlarda araçlar ağır seyrederken, Zincirlikuyu ile Levent arasındaki Büyükdere Caddesi her iki yönde de kilitlendi. Beşiktaş, Şişli, Basın Ekspres ve TEM bağlantılarında da uzun araç kuyrukları oluştu.

ANADOLU YAKASI'NDA KİLOMETRELERCE KUYRUK

Anadolu Yakası'nda da tablo farklı olmadı. D-100 kara yolunun Uzunçayır mevkisi ile Gülsuyu arasındaki kesiminde her iki yönde trafik yoğunluğu gözlenirken, Altunizade mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne geçişlerde araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu'nun Kavacık mevkisinde Ümraniye istikameti sıkışırken; Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar ve Maltepe çevrelerindeki tüm ana arterler ile Kartal-Pendik güzergahında sürücüler zor anlar yaşadı.