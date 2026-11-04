16:41, 04/11/2026, Çarşamba
Niğde'de kaldırımda çay içerken otomobil çarptı
Niğde'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak çay içen bir kişiye çarptı. 24 Ekim'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Niğde'de 24 Ekim'de Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 51 AEP 108 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan kişilerden biri aracı son anda fark ederek kaçarken, çay içen bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Başlıklar :niğdetrafik kazasıçayKaldırım