Kaldırımda beklerken sebepsiz yere tokat yemişti: İşitme kaybı yaşayan mağdur kadın o anları anlattı

Nevşehir’in Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde akıllara durgunluk veren bir sokak saldırısı meydana geldi. Kaldırımda cep telefonuna bakarak bekleyen 46 yaşındaki Suriye uyruklu Suriya Eddiyab, yanından geçen tanımadığı bir erkeğin aniden attığı tokatla neye uğradığını şaşırdı.

"KOLUM ÇARPTI" DEDİ GERÇEK KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan kadının başvurusu üzerine harekete geçen emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. İncelemelerde, şüphelinin 6 farklı suçtan kaydı bulunan 38 yaşındaki Tolga Ç. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde "Kadına vurmadım, yanlışlıkla kolum çarptı" diyerek savunma yapsa da güvenlik kamerası görüntüleri yalanını ortaya çıkardı. Görüntülerde şahsın kadına aniden şiddetli bir tokat attıktan sonra hızla uzaklaştığı, çevredekilerin ise kadının yardımına koştuğu net bir şekilde görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç., çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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Sokak ortasında tanımadığı kadına tokat attı: 'Kolum çarptı' dedi





KULAĞINDA İŞİTME KAYBI OLUŞTU

Saldırının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Suriya Eddiyab'ın aldığı darbe nedeniyle basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte işitme kaybı yaşadığı belirlendi. Yaşadığı dehşeti anlatan Eddiyab, "Marketten bir şeyler alıp eve gelecektim. Telefona bakarken tokat vurdu. Çevredekiler koşup adamı tutup getirdi. Markettekiler su ve kolonya verdi. Acaba adam beni birine mi benzetti veya hasta mı bilmiyorum. Adama 'abi neden böyle yaptın?' dedim, özür diledi. Şimdi az duyuyorum. Kulağımda hava var gibi hissediyorum, ağrıdan uyuyamıyorum" dedi.

Yaşanan üzücü olayın ardından Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören Eddiyab'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Nevşehir İl Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir ve beraberindeki heyet de tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edilen mağdur kadını evinde ziyaret ederek moral verdi. Mağdur kadının tedavisine ve kulak testlerine 6 ay boyunca devam edileceği öğrenildi.