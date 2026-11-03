Zeytinburnu’nda terası çöken bina tahliye edildi
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 1992 yılında inşa edilen 4 katlı binanın terasındaki zeminin bir bölümü çöktü. Düşen parçalar nedeniyle alt katlardaki bir balkon yıkılırken iki balkonda hasar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Zeytinburnu’nda terası çöken bina tahliye edildi
Zeytinburnu ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın terasındaki zeminin bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kopan parçalar alt katlara düşerek bir balkonun yıkılmasına, iki balkonun ise hasar görmesine neden oldu.
Binadan karot örneği alındı
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, tedbir amacıyla binayı tahliye etti. Binanın riskli olup olmadığının belirlenmesi için ekipler tarafından karot örneği alındı.
Bina sakinlerine barınma imkanı sağlandı
Tahliye edilen bina sakinlerinin barınması için kaymakamlık ve belediye tarafından yer tahsis edildi. Binayla ilgili incelemelerin ardından risk durumunun netleşmesi bekleniyor.