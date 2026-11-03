Zeytinburnu’nda terası çöken bina tahliye edildi

Zeytinburnu ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın terasındaki zeminin bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kopan parçalar alt katlara düşerek bir balkonun yıkılmasına, iki balkonun ise hasar görmesine neden oldu.

Binadan karot örneği alındı

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, tedbir amacıyla binayı tahliye etti. Binanın riskli olup olmadığının belirlenmesi için ekipler tarafından karot örneği alındı.

Bina sakinlerine barınma imkanı sağlandı

Tahliye edilen bina sakinlerinin barınması için kaymakamlık ve belediye tarafından yer tahsis edildi. Binayla ilgili incelemelerin ardından risk durumunun netleşmesi bekleniyor.