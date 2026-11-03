17:58, 03/11/2026, Salı
Adana’da otele pompalı tüfekle saldırı: Tüfeği olay yerinde bıraktı
Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletli bir kişi, bir otele pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken otelin camlarına çok sayıda saçma isabet etti. Olay yerinden kaçarken pompalı tüfeği otelin önüne bırakan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Adana’da otele pompalı tüfekle saldırı: Zanlı kaçtı
Adana’nın Seyhan ilçesinde motosikletle gelen bir kişi, oteli pompalı tüfekle hedef aldı. Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki saldırının ardından zanlı olay yerinden kaçtı.
Otelin camlarına çok sayıda saçma isabet etti
Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak otelin camlarına çok sayıda saçma isabet etti. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Pompalı tüfeği olay yerinde bıraktı
Polis ekipleri, zanlının kaçarken otelin önüne bıraktığı pompalı tüfeği incelemeye aldı. Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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