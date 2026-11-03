17:12, 03/11/2026, Salı
Muğla'da denizde korkutan hortum: Liman açıklarına kadar ilerledi
Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından denizde hortum oluştu. Ören Mahallesi açıklarında ortaya çıkan ve limana doğru ilerleyen hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, yerini şiddetli fırtınaya bıraktı.
Olumsuz hava koşullarının ardından Ören Mahallesi açıklarında deniz üzerinde hortum meydana geldi.
HORTUM LİMAN AÇIKLARINA KADAR İLERLEDİ
Deniz yüzeyinde dönerek hareket eden hortum, kıyı boyunca ilerleyerek liman açıklarına kadar ulaştı. Hortumun deniz üzerinde oluşturduğu görüntüleri fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.