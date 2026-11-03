Muğla'da denizde korkutan hortum: Liman açıklarına kadar ilerledi

Sokak ortasında tanımadığı kadına tokat attı: 'Kolum çarptı' dedi

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde bir iş yeri önünde bekleyen S.E. isimli kadın, arkasından yaklaşan ve daha önceden tanımadığı Tolga Ç. tarafından şiddetli bir tokatlı saldırıya uğradı. Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi kısa sürede yakalayan polis ekipleri, kadında işitme kaybına neden olan saldırganı adli makamlara teslim etti. İfadesinde kolunun yanlışlıkla çarptığını iddia eden ve altı ayrı suç kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.