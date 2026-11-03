'Daha şiddetlisini görmedim' diyerek paylaştı: İstanbul'daki TCMB Kulesi’ne yıldırım düştü: O anlar kamerada

İstanbul’da günlerdir aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırarak kent genelinde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun bulut tabakası ve gök gürültülü fırtınanın hakim olduğu kentte, Anadolu Yakası’nın simge yapılarından biri olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kulesi’ne yıldırım isabet etti.

"SANKİ BOMBA PATLADI"

Gök gürültüsünün şiddetiyle kentin birçok noktasında endişe yaratan fırtına sırasında, TCMB Kulesi’ne yıldırımın düştüğü anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Devasa binaya isabet eden yıldırımın yarattığı parlak ışık ve patlama sesi çevrede büyük panik yaratırken, o anları kaydeden bir vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha şiddetlisini görmedim. Sanki bomba patladı" ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

Şiddetli sağanak ve olumsuz hava koşullarının ardından İstanbul Valiliği’nden de resmi bir uyarı geldi. Yetkililer, kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek su baskınları, yollardaki su birikintileri ve olası yıldırım düşmelerine karşı vatandaşların dikkatli, tedbirli olmalarını ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin olası ihbarlara karşı teyakkuz halinde olduğu öğrenildi.