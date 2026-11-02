16:16, 02/11/2026, Pazartesi
İzmir'de yağmur ve sis aynı anda etkisini gösterdi
İzmir'de yağışın ardından kent genelinde sis etkili oldu. Dün öğle saatlerinde başlayan hafif yağmur bugün de devam ederken, öğleden sonra kent merkezi ve çevresinde sis tabakası oluştu. Meteoroloji İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kent merkezi ve ilçeler için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
YAĞIŞIN ARDINDAN İZMİR'İ SİS KAPLADI
İzmir'de yağmurun ardından sis etkisini gösterdi. Kentte dün öğle saatlerinde başlayan hafif yağış, bugün de devam etti. Öğleden sonra ise kent merkezi ve çevresinde sis tabakası meydana geldi.
METEOROLOJİDEN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir kent merkezi ve ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Kentte etkili olan sis, DHA tarafından görüntülendi. Görüntülerde İzmir'i kaplayan sis tabakası yer aldı.
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