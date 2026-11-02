İzmir'de yağmur ve sis aynı anda etkisini gösterdi

YAĞIŞIN ARDINDAN İZMİR'İ SİS KAPLADI

İzmir'de yağmurun ardından sis etkisini gösterdi. Kentte dün öğle saatlerinde başlayan hafif yağış, bugün de devam etti. Öğleden sonra ise kent merkezi ve çevresinde sis tabakası meydana geldi.

METEOROLOJİDEN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir kent merkezi ve ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Kentte etkili olan sis, DHA tarafından görüntülendi. Görüntülerde İzmir'i kaplayan sis tabakası yer aldı.