Bodrum'u sağanak vurdu: 20 noktayı su bastı otomobil denize sürüklendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, birçok mahallede su baskınlarına neden oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece boyunca şiddetini artırdı.

Özellikle Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan ve Mazı mahallelerinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İlçe genelinde 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 20 noktada su baskını meydana geldi.

Yollarda biriken sular nedeniyle bazı bölgelerde ulaşım aksarken, ekiplerin müdahalesiyle kapanan güzergâhlar yeniden trafiğe açıldı.

SEL SULARI OTOMOBİLİ DENİZE SÜRÜKLEDİ

Sağanağın en dikkat çekici anlarından biri Mazı Mahallesi'nde yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle Hurna Deresi'nin debisi yükseldi. Taşkın sularına kapılan bir otomobil, selin etkisiyle denize sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK) ve gönüllü ekipler sevk edildi. Otomobilin sürüklendiği bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Yalıkavak Mahallesi'nde ise yağış nedeniyle bir istinat duvarı çöktü.

METREKAREYE 46 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bodrum'da etkili olan sağanak sırasında metrekareye 46 kilogram yağış kaydedildi.

u baskınlarının yaşandığı bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürerken, Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren yeniden etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu.