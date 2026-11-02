Kilis'te 30 liraya döner satıyor: Dükkanın önünde müşteri eksik olmuyor

DÖNER FİYATLARI 300 LİRAYA KADAR ÇIKTI, KİLİS'TE 30 LİRA

Türkiye'nin birçok kentinde döner fiyatları 200, 250 ve 300 liraya kadar yükselirken, Kilis'te satışa sunulan 30 liralık tavuk döner dürüm vatandaşların ilgisini çekiyor. 2008 yılından bu yana kendi işletmesinde hizmet veren döner ustası Ali Karabalık, uygun fiyat politikasıyla müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor. İşletmesinde üç kişinin çalıştığını belirten Karabalık, elektrik, su, personel ve diğer giderler karşılandıktan sonra dürüm başına yaklaşık 5 lira kazandıklarını ifade etti. Kazancını satış hacmiyle artırdıklarını anlatan Karabalık, günlük 800 ila 1000 dürüm satılması halinde yaklaşık 5 bin lira gelir elde ettiklerini söyledi.

"VATANDAŞ YESİN, HALK DUA EDİYOR"

2026 yılında 30 liraya döner satılmasına şaşıranların olduğunu dile getiren Karabalık, kazancını ve fiyat politikasını şöyle anlattı. "Bunu kurtarmayacaksa neden bu kadar ter dökeyim. Biz 20-25 bin lira kazanmıyoruz, 5 bin lira kazanıyoruz. Çok şükür. Vatandaş yesin, halk dua ediyor. İşçimin, elektrik, vergiler ve tüm masrafların parasını çıkardıktan sonra dürüm başına 5 lira kalıyor. Sürümden kazanıyoruz. 800-1000 dürüm sattığımızda günlük 5 bin liraya yakın kazanç elde ediyoruz. Bugünün şartlarında bu da güzel para."

"MALİYET DÜŞÜNCE FİYATLAR DA DÜŞMELİ"

Fiyat politikalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Karabalık, bazı işletmelerin döviz kurundaki yükselişi gerekçe göstererek fiyatları artırdığını ancak kur gerilediğinde aynı oranda indirim yapmadığını savundu. Tavuk dönerin maliyetinin belli olduğunu belirten usta, fahiş fiyat uygulamalarına karşı uygun fiyat politikasını sürdürmek istediğini kaydetti. Karabalık, evde yemek hazırlamanın 400-500 lirayı bulabildiğini, kendi işletmesinde ise 6 kişinin 300 liraya doyabildiğini söyledi. Vatandaşların da dönerin hem fiyatından hem lezzetinden memnun kaldığını aktardı.

30 LİRALIK DÖNERİ GÖRENLER FİYATI TEYİT EDİYOR

İşletmede 30 liralık dürüm fiyatını gören bazı müşterilerin şaşırarak fiyatın 30 değil 300 lira olup olmadığını kontrol ettiği belirtildi. Uygun fiyat karşısında memnuniyetlerini dile getiren vatandaşların yanı sıra, bazı müşterilerin Kilis'teki fiyatı Gaziantep'teki döner fiyatlarıyla kıyaslayarak yüksek bulduğu ifade edildi.