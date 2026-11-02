Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Kilis'te 30 liraya döner satıyor: Dükkanın önünde müşteri eksik olmuyor
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
14:40, 02/11/2026, Pazartesi

Kilis'te 30 liraya döner satıyor: Dükkanın önünde müşteri eksik olmuyor

Kilis'te bir işletmede tavuk döner dürüm 30 liradan satışa sunuluyor. 2008 yılından bu yana dönercilik yapan Ali Karabalık, uygun fiyat politikasıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Karabalık, tüm giderler çıktıktan sonra dürüm başına yaklaşık 5 lira kazandığını belirterek, yüksek satış adediyle gelir elde ettiğini söyledi.

DÖNER FİYATLARI 300 LİRAYA KADAR ÇIKTI, KİLİS'TE 30 LİRA

Türkiye'nin birçok kentinde döner fiyatları 200, 250 ve 300 liraya kadar yükselirken, Kilis'te satışa sunulan 30 liralık tavuk döner dürüm vatandaşların ilgisini çekiyor. 2008 yılından bu yana kendi işletmesinde hizmet veren döner ustası Ali Karabalık, uygun fiyat politikasıyla müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor. İşletmesinde üç kişinin çalıştığını belirten Karabalık, elektrik, su, personel ve diğer giderler karşılandıktan sonra dürüm başına yaklaşık 5 lira kazandıklarını ifade etti. Kazancını satış hacmiyle artırdıklarını anlatan Karabalık, günlük 800 ila 1000 dürüm satılması halinde yaklaşık 5 bin lira gelir elde ettiklerini söyledi.

"VATANDAŞ YESİN, HALK DUA EDİYOR"

2026 yılında 30 liraya döner satılmasına şaşıranların olduğunu dile getiren Karabalık, kazancını ve fiyat politikasını şöyle anlattı. "Bunu kurtarmayacaksa neden bu kadar ter dökeyim. Biz 20-25 bin lira kazanmıyoruz, 5 bin lira kazanıyoruz. Çok şükür. Vatandaş yesin, halk dua ediyor. İşçimin, elektrik, vergiler ve tüm masrafların parasını çıkardıktan sonra dürüm başına 5 lira kalıyor. Sürümden kazanıyoruz. 800-1000 dürüm sattığımızda günlük 5 bin liraya yakın kazanç elde ediyoruz. Bugünün şartlarında bu da güzel para."

"MALİYET DÜŞÜNCE FİYATLAR DA DÜŞMELİ"

Fiyat politikalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Karabalık, bazı işletmelerin döviz kurundaki yükselişi gerekçe göstererek fiyatları artırdığını ancak kur gerilediğinde aynı oranda indirim yapmadığını savundu. Tavuk dönerin maliyetinin belli olduğunu belirten usta, fahiş fiyat uygulamalarına karşı uygun fiyat politikasını sürdürmek istediğini kaydetti. Karabalık, evde yemek hazırlamanın 400-500 lirayı bulabildiğini, kendi işletmesinde ise 6 kişinin 300 liraya doyabildiğini söyledi. Vatandaşların da dönerin hem fiyatından hem lezzetinden memnun kaldığını aktardı.

30 LİRALIK DÖNERİ GÖRENLER FİYATI TEYİT EDİYOR

İşletmede 30 liralık dürüm fiyatını gören bazı müşterilerin şaşırarak fiyatın 30 değil 300 lira olup olmadığını kontrol ettiği belirtildi. Uygun fiyat karşısında memnuniyetlerini dile getiren vatandaşların yanı sıra, bazı müşterilerin Kilis'teki fiyatı Gaziantep'teki döner fiyatlarıyla kıyaslayarak yüksek bulduğu ifade edildi.

Başlıklar :kilistavuk dönerkampanya
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026