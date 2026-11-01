Bağcılar'da motosiklete iki kez çarpan sürücü yardıma gelen kişiyi yaraladı

AYNI MOTOSİKLETE İKİ KEZ ÇARPTI

Bağcılar'daki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, üç tekerlekli yük motosikletine binen sürücü, aracı çalıştırdığı sırada gaza bastı. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan başka bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

YARDIMA GELEN KİŞİ İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

Motosikletin devrildiğini gören bir kişi, aracı kaldırmak için yardıma geldi. Bu sırada yeniden yük motosikletine binen sürücü, gaza basarak devrilen motosiklete ikinci kez çarptı. Yardım etmek isteyen kişi, otomobil ile motosiklet arasında sıkışarak sağ bacağından hafif yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Peş peşe yaşanan iki kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yük motosikletinin park halindeki motosiklete ilk çarpma anı, ardından yardıma gelen kişinin devrilen motosikleti kaldırmaya çalışması yer aldı. Sürücünün ikinci kez çarpmasıyla iki araç arasında sıkışan kişinin bacağını tutarak kaldırıma oturduğu anlar da kameraya yansıdı.