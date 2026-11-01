Fren yerine gaza basınca otomobiliyle bahçeye düştü

FREN YERİNE GAZA BASTI, OTOMOBİLİYLE BAHÇEYE DÜŞTÜ

Beşiktaş Balmumcu Mahallesi'nde 19 Nisan Pazar günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, Tülin K. yönetimindeki 34 KMH 447 plakalı otomobil manevra yaptığı sırada yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın ardından panikleyen sürücü, fren yerine gaza bastı. Geri hareket eden otomobil, yaklaşık 3 metre derinliğindeki binanın bahçesine düştü.

VATANDAŞLAR SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA KOŞTU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, otomobilin düştüğü bahçeye inerek sürücüyü kurtarmak için harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Tülin K., vatandaşların yardımıyla otomobilden çıktı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ayakta tedavi ettiği sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya tanık olan Selahattin Demirtaş, sürücünün panikle geri geri geldiğini ve fren yerine gaza bastığını belirterek vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldığını anlattı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 25 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Tülin K.'ya alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan adli işlem başlatılan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin önce yol kenarındaki direğe çarptığı, ardından geri geri hareket ederek yaklaşık 3 metre derinliğindeki bahçeye düştüğü anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların kaza sonrası sürücünün yardımına koştuğu ve kurtarma çalışmaları da kameraya yansıdı.