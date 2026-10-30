Bodrum'da yaban domuzları sokaklara indi: Pazar yerine girmeye çalıştılar

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da yaban domuzları bu kez yerleşim alanlarında görüldü. Bitez Mahallesi'ne inen domuz sürüsü, önce pazar yerine girmeye çalıştı. Durumu fark eden pazarcı esnafı, hayvanları müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı.

PAZAR YERİNDEN UZAKLAŞTILAR, SOKAKLARDA DOLAŞTILAR

Esnafın müdahalesinin ardından pazar yerinden ayrılan yaban domuzları, mahalle arasına yöneldi. Cadde ve sokaklarda bir süre sürü halinde dolaşan hayvanlar, daha sonra gözden kayboldu.

Yerleşim alanına kadar inen domuzlar çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, sürünün sokaklarda dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.