12:12, 30/10/2026, Cuma
Diyarbakır'da sağanak hayatı felç etti: Alt geçitler suyla doldu sürücüler zor anlar yaşadı
Meteorolojinin uyarılarının ardından Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış, kentte hayatı durma noktasına getirdi. Su birikintileri nedeniyle tıkanan Park Orman Altgeçidi itfaiye ekipleri tarafından araç trafiğine kapatılırken, mahsur kalan araçlar halatlarla kurtarıldı. Yağışın etkisiyle Urfa Bulvarı başta olmak üzere ana arterlerde kilometrelerce uzayan trafik yoğunluğu oluştu.
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