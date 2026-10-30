İzmir’de yüreklere dokunan anlar: Yere düşen Türk bayrağını katlayıp kapıya astı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin balkonunda asılıyken ipi koparak yere düşen Türk bayrağını fark eden yoldan geçen bir genç, bayrağı büyük bir özenle yerden alıp katladı. Gencin Türk bayrağını zarar görmemesi ve ev sahibinin alabilmesi için evin kapısına astığı duygu dolu anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Kızılay Mahallesi’nde dün meydana gelen olay, izleyenlerin yüreğini ısıtırken milli hassasiyetin ve vatan sevgisinin en güzel örneklerinden birine sahne oldu.
Mahalledeki bir apartmanın balkonunda asılı duran Türk bayrağı, rüzgarın da etkisiyle ipinin kopması sonucu sokağa, zemine düştü. O sırada sokaktan geçmekte olan duyarlı bir genç, şanlı Türk bayrağının yerde durduğunu fark etti.
ÖZENLE KATLAYIP KAPIYA BIRAKTI
Duruma kesinlikle duyarsız kalmayan genç, vakit kaybetmeden yere düşen bayrağın yanına gitti. Türk bayrağını büyük bir hürmet ve özenle yerden kaldıran genç, üzerindeki tozu temizledikten sonra bayrağı nizami bir şekilde katladı.
Çevredeki vatandaşların takdir toplayan bakışları arasında hareket eden genç, katladığı bayrağı zarar görmemesi ve ev sahiplerinin rahatça fark edip alabilmesi amacıyla dairenin kapısına astı.
Gencin bayrağa gösterdiği derin saygı ve örnek davranış, apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da yer alan görüntüler, izleyenlerden büyük beğeni ve tebrik topladı.