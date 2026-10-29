Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ten peribacası faciasına ilişkin ilk açıklama: Aşırı yağış tetikledi
Nevşehir'in Göreme beldesinde etkili olan aşırı sağanak yağış nedeniyle peribacasından kopan dev kaya parçaları vatandaşların üzerine düştü. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı; Nevşehir Valisi Hüseyin Kök arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Nevşehir'in Göreme beldesinde, bölgede etkisini artıran şiddetli sağanak yağış faciayla sonuçlandı. Göreme Açık Hava Müzesi civarında yer alan bir peribacasından, yağışın tetiklediği toprak kayması sonucu kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu alana düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaya parçalarının altında kalan vatandaşları çıkarmak için çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, acı tabloyla karşılaştı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, kaya parçalarının altında kalan 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 1 vatandaş ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
VALİ KÖK'TEN AÇIKLAMA
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada felaketin boyutunu ve son durumu şu sözlerle aktardı:
"Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan toprak kayması oldu. Nevşehir'e bağlı Göreme beldesinde toprak kayması sonucu kaya düşmesinde şu an itibarıyla 2 kişinin maalesef cenazesine ulaştık, 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Şu an acil tıbbi müdahalesi yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla araç ve gereçleriyle şu an olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen süreçte gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaralımızın tedavisine başlandı, umarız sağlığına kavuşur."
Ekiplerin peribacası çevresindeki güvenlik önlemleri ve detaylı arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.