17:44, 29/10/2026, Perşembe
Dalgıçlardan Cumhuriyet’in 103. yılına denizde Türk bayraklı kutlama
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde dalgıçlar, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü İzmit Körfezi’nde Türk bayrağı açarak kutladı. Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) Başkanı Zeki Şirinoğlu ve dernek üyelerinden oluşan 10 kişilik ekip, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar, denizin yüzeyinde Türk bayrağı açarak anlamlı bir kutlamaya imza attı. KARSAD Başkanı Şirinoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri saygı, sevgi ve minnetle andıklarını belirtti. Etkinliği Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Elik, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Küçükdoğru, İlçe Jandarma Komutanı Yavuz Yiğit ve vatandaşlar izledi.
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