Kadıköy’de döviz bürosunu kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı

Erzincan’da sağanak yağış etkili oldu

Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentte bazı bölgelerde yağmur suları birikti. Kısa sürede yoğunlaşan yağışın ardından su seviyesinin bazı evlerin kapılarına kadar ulaşması, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Evlerine su girmesinden endişe eden vatandaşlar, kapı önlerinde kendi imkanlarıyla tedbir alarak olası su baskınlarının önüne geçmeye çalıştı. Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği bildirildi.