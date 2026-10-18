09:05, 18/10/2026, Pazar
Kontrolden çıkan servis aracı mağazaya daldı: Müşteriler neye uğradığını şaşırdı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan bir servis aracı yol kenarındaki züccaciye mağazasına girdi. Mağazada alışveriş yaptığı sırada bir anda karşılarında servis aracını gören müşteriler büyük şaşkınlık yaşadı. Mucize eseri yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Balkan Mahallesi’nde görenleri hayrete düşüren sıra dışı bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini henüz bilinmeyen bir nedenle kaybettiği servis aracı, yol kenarında bulunan bir züccaciye mağazasına daldı.
O sırada mağaza içerisinde rafların arasında günlük alışverişlerini yapan vatandaşlar, bir anda vitrini kırarak içeri giren servis aracını görünce neye uğradığını şaşırdı. Büyük paniğin yaşandığı olayda, müşteriler araçla burun buruna geldi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.