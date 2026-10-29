17:11, 29/10/2026, Perşembe
Kızını beklemek için yol kapattı
İstanbul’da kızını beklemek için yolu kapattığı öne sürülen bir sürücü, arkasında oluşan trafik yoğunluğunu umursamayınca tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücünün yaklaşık yarım saat boyunca beklediği iddia edildi. Görüntüyü kaydeden kişi, araçların ilerleyemediğini belirterek sürücüye tepki gösterdi. “Abi, ben seni beklemek zorunda değilim ki” sözleriyle tepkisini dile getiren kişi, arka tarafta uzun araç kuyruğu oluştuğunu gösterdi. Sürücünün kızını beklediği belirtilirken, yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.
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