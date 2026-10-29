Ankara'da korkutan toprak kayması: Çöken duvar bina temelini gün yüzüne çıkardı

Mamak'ta istinat duvarı çöken 17 katlı bina tahliye edilirken, açığa çıkan devasa temel şehrin göbeğindeki beton çirkinliğini gözler önüne serdi. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan toprak kayması, hem çevredekilere korku dolu anlar yaşattı hem de şehirdeki çarpık yapılaşmanın çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Bölgede bulunan 17 katlı bir apartmanın istinat duvarı, zemin hareketlerine dayanamayarak çöktü. Yaşanan çökmenin ardından olası bir faciaya karşı devasa bina acilen tahliye edilerek güvenlik çemberine alındı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte 17 katlı apartmanın temelinin büyük bir kısmı çıplak gözle görülür hale geldi. Toprağın altından çıkan devasa beton yığını, binanın şehir estetiğinden, mimari uyumdan ve çevre düzenlemesinden ne kadar uzak bir "beton bloğu" olduğunu tüm çıplaklığıyla sergiledi. Olası bir göçüğü önlemek adına bölgede iş makineleriyle hummalı bir çalışma başlatıldı. Kontrollü şekilde gerçekleştirilen hafriyat alımının ardından, tehlike saçan zeminin çakılacak dev kazıklarla güçlendirilmesi ve alanın yeniden güvenli hale getirilmesi planlanıyor.