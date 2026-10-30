Ziyaretçilerin bulunduğu alana doğru yuvarlanmış: Peribacasından kopan dev kayaların görüntüleri ortaya çıktı

Nevşehir'in turizm merkezi Göreme beldesinde yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan acı olayın ardından, felaketin boyutunu gözler önüne seren yeni ve sarsıcı görüntüler ortaya çıktı. Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana gelen olayda, peribacasından kopan kaya kütlelerinin düşüş anı bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ortaya çıkan araç kamerası görüntüleri, felaketin ve yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, peribacasının üst kısımlarından kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya kütlelerinin büyük bir gürültü ve hızla aşağıya doğru yuvarlandığı görülüyor. Kayaların düşmesiyle birlikte bölgede yoğun bir toz bulutunun oluştuğu ve kütlelerin doğrudan ziyaretçilerin bulunduğu alana doğru sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

1'İ YABANCI UYRUKLU 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgedeki yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra vatandaşların da hedefi olduğu olayda, dev kayaların altında kalan 1'i yabancı uyruklu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ortaya çıkan bu dramatik görüntüler, facianın ne kadar ani ve yıkıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.