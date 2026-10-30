Hatay'da mide bulandıran görüntüler: Vatandaşa bozuk ürün yedireceklerdi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumak ve denetlemek amacıyla gerçekleştirdiği rutin kontroller sırasında vicdanları sızlatan bir gıda skandalı ortaya çıktı. Kentteki restoranları titizlikle inceleyen ekipler, hijyen kurallarından tamamen uzak, mide bulandırıcı koşullarda faaliyet gösteren bir işletmeyi tespit etti.

Zabıta ekiplerinin restoranda yaptığı detaylı incelemede, vatandaşlara servis edilmek üzere bekletilen çiğ ve pişmiş haldeki yaklaşık 15 kilogram tavuğun tamamen bozulduğu ve koktuğu belirlendi. İnsan sağlığını doğrudan tehdit eden bu skandal ürünler, ekipler tarafından derhal muhafaza altına alındı.

Halkın sağlığıyla oynayan vicdansız işletmeye karşı yasaların gereğini yapan zabıta ekipleri, ele geçirilen bozuk tavukları gıda mühendislerinin gözetiminde titizlikle imha etti. İnsanların hayatını hiçe sayarak bu koşullarda hizmet vermeye çalışan restoran hakkında ise idari ve yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla süreceğini vurguladı.