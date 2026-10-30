Pegasus uçağı kuş sürüsüne çarptı: Kanadı hasar alan uçak İstanbul'a acil iniş yaptı
11:53, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Pegasus uçağında kuş sürüsü paniği
Pegasus'un İstanbul-Kopenhag seferini yapan yolcu uçağı, havalandıktan yaklaşık 45 dakika sonra kuş sürüsüne çarptı. Kanat kısmı hasar alan uçak İstanbul'a acil iniş yaparken, uçaktaki yolcular başka bir uçağa aktarıldı.
Olay, bu sabah Pegasus'un saat 09.10'da gerçekleştirmesi planlanan İstanbul-Kopenhag seferinde yaşandı. İstanbul Havalimanı'ndan havalanan uçak, yaklaşık 45 dakika sonra kuş sürüsüne çarptı.
Uçağın kanat kısmı parçalandı
Çarpmanın etkisiyle kanat kısmı hasar gören uçak, uçuştan yaklaşık 45 dakika sonra İstanbul'a geri döndü.
Yolcular başka uçağa aktarıldı
Kısa süreli paniğin ardından sorunsuz iniş yapan uçaktaki yolcular, seyahatlerine devam etmek üzere başka bir uçağa aktarıldı.
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