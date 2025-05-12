İstanbul-Londra uçağında kavga çıktı: Pilot polis çağırdı

Edinilen bilgiye göre; Pegasus Havayolları'nın PC-1169 sefer sayılı Airbus A321 NEO tipi uçağı İstanbul Sabiha Gökçen-Londra Stansted seferini yapmak üzere yolcu alımını tamamladı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu koltuğunda bağırmaya başladıktan sonra kendisini engellemeye çalışan diğer yolculara saldırdı.