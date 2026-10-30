Yaban keçisi avı pahalıya patladı: Dudak uçuklatan ceza
Erzurum'un İspir ilçesinde yasa dışı yaban keçisi avladığı tespit edilen 4 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından toplam 1 milyon 354 bin lira para cezası uygulandı. Kaçak avcıların tüfeklerine el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki yaban hayatının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik saha taramalarını aralıksız sürdürüyor.
İspir ilçesi kırsalında gerçekleştirilen denetimlerde koruma altındaki türlere yönelik kaçak avcılık suçu suçüstü tespit edildi.
İSPİR KIRSALINDA KaÇAK AVCILIK SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İspir ilçesi kırsalında devriye görevi yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede koruma altında bulunan yaban keçilerini yasa dışı yollarla avlayan 4 şahsı belirledi.
Ekipler hızlı bir şekilde müdahale ederek kaçak avcıları suçüstü yakaladı.
1 MİLYON 354 BİN LİRA REKOR CEZA VE TÜFEKLERE EL KONULDU
Yaban hayatına verilen zarar ve ilgili kara avcılığı mevzuatı kapsamında, kaçak avlanan 4 şahsa toplam 1 milyon 354 bin lira idari ve tazminat para cezası kesti.
Ayrıca avda kullanıldığı belirlenen tüfeklere de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.
YABAN HAYATINI KORUMA DENETİMLERİ KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgenin biyolojik çeşitliliğini ve biyoçeşitliliğin önemli bir parçası olan yaban keçilerini koruma çalışmalarının tavizsiz şekilde devam edeceğini vurguladı.
Kaçak avcılık yapanlara karşı denetimlerin artarak süreceği ifade edildi.