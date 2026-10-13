21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmalara devam ediyoruz"





açıklamasında bulundu. Dallıkavak Tüneli ile mevcut yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselttiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'ni içeren mevcut güzergahın yerine daha düşük kotta yeni bir geçiş sağladıklarını ifade etti. Uraloğlu, "Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergahı 190 metre daha düşük kota taşıdık. Böylece özellikle ağır kış şartlarında sürücülerimizin karşılaştığı ulaşım güçlüklerini önemli ölçüde azaltacağız" dedi.