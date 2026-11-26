Erzurum'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu; cadde ve kaldırımlarda buz kütleleri oluşurken hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Kentte etkili olan
kar yağışının yerini soğuk hava aldı.
Şadırvanda sarkıtlar oluştu
Dondurucu soğukların etkisiyle şadırvanda sarkıtlar oluşan şehirde, termometreler sıfırın altında 10 dereceyi gösterdi; cadde ve kaldırımlarda ise buz kütleleri meydana geldi.
Tarihi Çifte Minareli Medrese'deki zincir ve ışıklandırmalar buzla kaplanırken, çatıların su tahliye kanalları buz tuttu.
Öte yandan yollardaki yoğun buzlanma, hasarlı
trafik kazalarına yol açtı.
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