Yeni Şafak yazarları Ünal, Çelik ve Kılıçarslan'dan 'fon' tartışmalarına son nokta: Sözün bittiği yerdeyiz

Yeni Şafak yazarları Aydın Ünal, Ersin Çelik ve İsmail Kılıçarslan, TVNET'te canlı yayınlanan Siyaseten programında, fon krizi üzerinden yürüyen tartışmalara ve kendilerine yöneltilen eleştirilere dikkat çeken sözlerle yanıt verdi. Aydın Ünal, herhangi bir klik veya grup adına hareket etmediklerini belirterek uyarılarını ve çözüm önerilerini dile getirdiklerini, artık sözün bittiği noktaya gelindiğini söyledi. Ersin Çelik, Ümit Özlale'nin Albayrak Grubu'na yönelik suçlamalarını reddedip, "Bize yönelik iftira bir dakika bile tutmadı" diye konuştu. Çelik, fon meselesindeki tartışmaların arkasında yönetilemeyen bir iletişim krizi bulunduğunu savundu. İsmail Kılıçarslan ise Erdoğan sonrası Türkiye için herhangi bir siyasi ajanda yürütmediğini vurgulayarak, "Benim başka ismim yok" sözleriyle Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini yineledi.