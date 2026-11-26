Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Samanyolu Sokak'taki iki katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı.
Evde yalnız olduğu öğrenilen 94 yaşındaki Niyazi E.,
yangını fark eden vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.
Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı
Evde yalnız bulunan Niyazi E.'yi alevlerin arasından çıkararak kurtaran vatandaşlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark etmişti.
İhbar üzerine olay yerine
itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Niyazi E., ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
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