Manisa'da yavru atma desteği genişletildi: Büyükbaşa 20 bin TL

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılıkla uğraşan yetiştiricileri yakından ilgilendiren yavru atma (atık) desteğinin kapsamının genişletildiğini duyurdu. 2026 yılı için belirlenen yeni destek tutarına göre büyükbaş hayvanlarda 20 bin TL, küçükbaş hayvanlarda ise 4 bin TL ödeme yapılacak.