Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği kuruluş ve tanıtım toplantısında YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve üniversite rektörleri bir araya geldi.

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Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği'nin (EBÜB) kuruluş ve tanıtım toplantısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin (MSKÜ) ev sahipliğinde Muğla'da düzenlendi.

Toplantıya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile bölgedeki 19 üniversitenin rektörü katıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da toplantıda yer aldı.

Üniversiteler arasında akademik, bilimsel ve teknolojik iş birliklerinin geliştirilmesi toplantıda ele alınan başlıklar arasındaydı. Birlik aracılığıyla ortak projelerin hayata geçirilmesi ve bölgesel yükseköğretim potansiyelinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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Kalıcı akademik iş birliği hedefi

Birliğin temel amacının, üniversitelerin birbirini tamamlayan imkânlarını ortak bilimsel ve akademik hedefler doğrultusunda harekete geçirmek olduğu açıklandı. Kurumsal kimliklerini ve önceliklerini koruyan üniversitelerin böylece daha yakın çalışabileceği, kaynaklarını verimli kullanabileceği ve birlikte daha kapsamlı sonuçlar elde edebileceği ifade edildi.

Toplantıda konuşan Özvar, birliğin üniversiteler arasında kalıcı akademik iş birliklerine zemin hazırlayacağını belirterek, kurumların akademik birikimlerini, araştırma altyapılarını ve kurumsal tecrübelerini ortak hedefler doğrultusunda değerlendirmesinin önemine dikkat çekti.

Özvar, "Bugün, bölgemizdeki üniversitelerimiz arasında yeni ve kalıcı bir akademik iş birliğinin temellerini atıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Türk üniversitelerinden 13'ünün dünyanın ilk 200 üniversitesi içinde yer aldığını söyleyen Özvar, Times Higher Education 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması sonuçlarına göre Türkiye'nin 89 üniversiteyle dünyada en fazla temsil edilen ikinci, Avrupa'da ise birinci ülke olduğunu belirtti.

Üniversitelerden 38'i ilk 500'de, iki üniversite ise ilk 100'de yer aldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise birliğin kuruluş sürecine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kaçar, "Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliğini, bu ortak sorumlulukları birlikte üstlenmek ve üniversitelerimiz arasında sürdürülebilir bir işbirliği zemini oluşturmak açısından son derece önemli buluyoruz." dedi.

IHA Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği kuruluş ve tanıtım toplantısında, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve üniversite rektörleri masada yer aldı.

Ortak araştırma ve teknoloji geliştirme önerileri

Özvar, tarım, gıda teknolojileri, yenilenebilir enerji, su kaynakları, sağlık ve kültürel miras alanlarında disiplinler arası ortak araştırmalar geliştirilmesini önerdi.

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Laboratuvar, araştırma merkezleri ve ileri teknoloji cihazlarının ortak kullanımının önemine değinen Özvar, bölgedeki araştırma altyapılarının envanterinin çıkarılarak ortak bir dijital sistem oluşturulmasını gündeme getirdi.

Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçelerinin, ilgili mevzuat ve yetkili kurulların kararları doğrultusunda ortak araştırma projelerinde değerlendirilmesini öneren Özvar, Avrupa Birliği araştırma programları ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik ortak proje geliştirme kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Doktora öğrencilerinin farklı üniversitelerdeki laboratuvarlardan, araştırma seminerlerinden ve akademik uzmanlıklardan yararlanabilmesi için üniversiteler arası hareketliliğin desteklenmesini de isteyen Özvar, üniversitelerin proje destek birimleri arasında iş birliği kurulmasının önemine işaret etti.

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IHA YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla'da düzenlenen Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği kuruluş ve tanıtım toplantısında konuştu.

Müfredat ve yapay zekâ vurgusu

Yükseköğretimde eğitim kalitesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özvar, lisans müfredatlarının sadeleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Özvar, "Eğitimin niteliğini ders sayısıyla değil, öğrencilerimizin kazandıkları bilgi ve becerilerle değerlendirmeliyiz. Bu nedenle tekrar eden ders içeriklerini azaltmalı, öğrencilerimizin araştırma, proje ve uygulama çalışmalarına daha fazla zaman ayırmalarını sağlamalıyız." dedi.

Çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Özvar, öğrencilerin problem çözme, analiz yapma ve bilgiyi uygulama becerilerinin de ölçülmesini istedi.

Üniversitelerde yapay zekâ kullanımının yüzde 60'ı aştığını ifade eden Özvar, bu teknolojilerin eğitim ve araştırma süreçlerinde etik ilkeler, bilimsel doğrulama, veri güvenliği ve akademik dürüstlük çerçevesinde kullanılması gerektiğine işaret etti.

IHA Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği'nin kuruluş ve tanıtım toplantısında, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, masada bir arada oturuyor.

Kuruluş protokolünde 19 kurum yer aldı

Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği'nin kuruluş protokolünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Konak Meslek Yüksekokulu, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi yer aldı.

Birlik kapsamında eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme, öğrenci ve akademisyen değişimi ile sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Birliğin ilk dönem başkanlığını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi üstlenecek.

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