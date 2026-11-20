Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ders ve sınav hazırlığını destekleyen MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu'nun yenilenen web arayüzü ve mobil uygulamasını kullanıma sundu.

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Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin okul derslerine ve sınavlara hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu, yenilenen web arayüzü ve mobil uygulamasıyla kullanıma sunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında öğrenci ve öğretmenlerin erişimine açılan platform, kullanıcı geri bildirimleri ve gelişen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yenilendi. Öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarını geliştirmelerini, bireysel hedeflerine uygun programlar oluşturmalarını ve akademik gelişimlerini takip etmelerini destekleyen platform, web arayüzü ve mobil uygulamasıyla daha işlevsel ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturuldu.

Ana ekranlar öğrencilere göre düzenlenebilecek

Web ve mobil uygulamanın ana ekranları, öğrencilerin kendi ihtiyaçlarına göre düzenlenebilecek. Kişisel tercihlere göre sıralanabilecek bölümler arasında kullanım istatistikleri, duyurular, çalışma planları, yaklaşan deneme sınavları ve öğrenci notları yer alıyor.

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Konu anlatım videolarına not ekleme özelliği geliştirilirken, YKS hazırlık ve ders ekranları sadeleştirildi.

Öğrenciler, videoların belirli bölümlerine aldıkları notlardan tekrar çalışmalarında yararlanabilecek. Mobil uygulamada oluşturulabilecek günlük ve haftalık çalışma planlarına, derslerin yanı sıra kişisel etkinlikler, hatırlatmalar ve deneme sınavları da eklenebilecek.

KANKA ile kişiye özel çalışma planı

Geliştirilenler arasında MEBİ'nin yapay zeka destekli öğrenci asistanı KANKA'nın özellikleri de bulunuyor. KANKA'ya çalışmak istedikleri dersleri, uygun oldukları saatleri, zorlandıkları konuları ve hedef tarihlerini bildiren öğrenciler, kendilerine özel haftalık çalışma planları oluşturabilecek.

Spor, kitap okuma ve hobi gibi etkinlikler de bu planlara eklenebilecek.

Öğrenciler, doğal dille arama özelliğiyle ihtiyaç duydukları ders, konu, video ve testlere kendi ifadeleriyle ulaşabilecek.

Öğrencilerin deneme sınavı sonuçları ve öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirme yapan KANKA, günlük çalışma önerileri de sunabilecek. Haftalık değerlendirmeler ise öğrencilerin çalışma sürelerini, alışkanlıklarını ve hedeflerine yönelik ilerlemelerini takip etmelerine destek olacak.

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Çevrim dışı çalışma ve Not Defteri modülü

Çevrim dışı kullanım özelliğinin geliştirilmesiyle öğrencilere, internet bağlantısı bulunmayan ortamlarda da çalışmalarını sürdürebilme imkanı sağlandı. Uygun içerikleri önceden mobil cihazlarına indiren öğrenciler, bunları internet bağlantısı olmadan kullanabilecek.

Öğrenciler, platforma eklenen Not Defteri modülüyle ders notlarını tek bir yerde toplayabilecek, bu notlara da farklı cihazlardan erişebilecek.

Erişilebilirlik seçenekleri genişletildi

Erişilebilirlik seçenekleri, farklı ihtiyaçlara sahip öğrencilerin platformdan daha kolay yararlanabilmesi amacıyla genişletildi.

Açık ve koyu görünüm, yüksek kontrast, renk körlüğüne yönelik seçenekler, yazı tipi ve boyutu ayarları ile disleksi dostu görünüm özellikleri geliştirildi. Ekran okuyucu uyumluluğu ve klavyeyle kullanım imkanları da az gören ve görmeyen öğrenciler için güçlendirildi.

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Yenilenen web arayüzü ve mobil uygulama, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla test edildi. Tasarım ve işlevlerde, kullanıcıların görüş ve önerileri doğrultusunda iyileştirmeler yapıldı.

Erişilebilirlik çalışmalarına, testlere katılan görme engelli iki öğretmenin deneyimleri de katkı sağladı.

Kullanıcı sayısı 8 milyonu aştı

MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu'nun ulaştığı öğrenci sayısı, 2 milyon 735 bine yakın ortaokul ve 3 milyon 446 bine yakın lise öğrencisiyle birlikte toplam 6 milyon 180 bin 723 oldu.

882 bin 699 öğretmen ve 1 milyon 123 bin 731 velinin de katılımıyla platformun toplam kullanıcı sayısı 8 milyon 187 bin 153'e yükseldi.

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Mobil uygulama toplam 6 milyon 661 bin 887 kez indirilirken, öğrenciler bugüne kadar platformda 704 milyon 787 bin 662 soru çözdü.

mebi.eba.gov.tr adresi üzerinden yenilenen platforma ulaşılabiliyor.

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