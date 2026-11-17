Avcılar'da öğrenciler, atların yem ihtiyacı için 450 dönümlük arazide üretim yapıyor.

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Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik Meslek Yüksekokulu'nda yetiştirilen atların yem ihtiyacını karşılamak üzere, öğrencilerin desteğiyle 450 dönümlük arazide tarımsal üretim çalışması başlatıldı.

Arazide çayır otu ve tahıl üretimi için ekim yapılıyor. Projeyle sürdürülebilir hayvancılığa ve uygulamalı mesleki eğitime katkı sağlanması hedefleniyor.

Proje Avcılar Kampüsü'nde yürütülüyor

Veterinerlik Meslek Yüksekokulu tarafından Avcılar Kampüsü'nde yürütülen proje kapsamında 450 dönümlük tarlada ekime başlandı. At yetiştiriciliğini tarımsal üretimle bir araya getiren projeyle, okul bünyesinde yetiştirilen atların yem ihtiyacının çayır otu ve tahıl üretimiyle karşılanması amaçlanıyor.

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Öğrencilerin tarımsal üretim ve hayvancılık alanlarında uygulamalı eğitim almasına imkan sağlanması da planlanıyor.

Proje 6 yıl sonra yeniden uygulamada

Yaklaşık 6 yıl önce başlatılan, ancak bir süre ara verilen proje yeniden uygulamaya konuldu. İÜC Veterinerlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz de ekim çalışmalarına katılarak traktör kullandı.

Gündüz: Bugün de tohumları toprağa attığımız bir gün

Gündüz, atçılık okulunda at yetiştiriciliğine yeniden başladıklarını belirterek, "Bu amaçla artan at sayısıyla beraber artan yem ihtiyaçlarını karşılamak için üniversitelerimiz arazileri bünyesinde bulunan 450 dönümlük kısmı tahıl ve çayır otu ekimi için hazır hale getirdik. Yaklaşık iki buçuk aydır bunlar için uğraşıyoruz. Bugün de tohumları toprağa attığımız bir gün. Bilimi, eğitimi ve geleceği de tohuma atıyoruz." dedi.

Gündüz, şöyle devam etti: "Amacımız öğrencilerimizin mümkün olduğunca at türleriyle iletişime geçmesi, atların gebeliklerinden doğumlarına, tayların annelerinden ayrılıp sahalara gelişlerine kadar olan süreleri hep birlikte öğrencilerimizle birlikte yaptık. Ekim kısmında da öğrencilerimizin büyük bir faydası oldu. Burada amacımız sadece artan yem maliyetlerini karşılamak değil, aynı zamanda düzgün ve kaliteli yem üretimini sağlamak."

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Müdür Gündüz, "Öğrenciler için atları yetiştiriyoruz, atlar için de diğer yem ve ürünleri oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.