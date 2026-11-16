Valilik tarih ve saat verdi: İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

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İstanbul tekrar yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, 17 Kasım 2026 Salı günü ilk saatlerden itibaren İstanbul genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı

Yağışların yerel olarak kuvvetli, metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi.

Valilik, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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