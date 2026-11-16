Beykoz Çubuklu sahilinde görme engelli bir vatandaş denize düştü. Edinilen bilgiye göre vatandaşın denize düşme nedeni henüz bilinmiyor.
Çevredeki vatandaşlar denize atladı
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, adamı kurtarmak için denize atladı. Görme engelli adam, vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılarak güvenli alana alındı.
Sağlık ekipleri sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrol ettiği vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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