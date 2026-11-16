Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) işbirliğiyle hazırlanan 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 21-22 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre zirve, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Zirvenin teması güzellik algıları

Zirvede, güzellik algılarının oluşumu ve kadınların yaşamı üzerindeki etkileri ele alınacak. Etkinlik, "Kurgulanmış Güzellikler" temasıyla yapılacak.

Yanıt aranacak sorular

Politika yapıcılar, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve farklı paydaşlarla birlikte, "Güzellik standartları, kadınların toplumsal ve kamusal hayata eşit ve özgür katılımını nasıl etkiliyor?" ve "Dijitalleşme ve yapay zeka çağında, güzellik algılarının daha çeşitli ve kapsayıcı biçimde şekillenmesi nasıl sağlanabilir?" gibi sorulara yanıt aranacak.

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Tartışılacak diğer konular

Güzellik pratiklerine ayrılan zamanın ve ekonomik kaynakların, kadınların ekonomik özgürlüğünü ve yaşam tercihlerini nasıl etkilediği zirvenin gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor. Kadınların yaşam döngüsü boyunca değişen bedenleri karşısında güzellik beklentilerinin nasıl ele alınması gerektiği de tartışılacak.

Kadınların güçlenmesinin dayatılan güzellik kalıplarının etkisini nasıl azaltabileceği ise ele alınacak konulardan biri. Farklı kültürlerin ve güzellik anlayışlarının eşit biçimde temsil edildiği daha kapsayıcı bir yaklaşımın nasıl geliştirilebileceği de zirvede masaya yatırılacak.