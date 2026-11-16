Tam 16 saat kaynatılıyor hastalıklara kalkan oluyor: Gaziantep'in doğal antibiyotiğine talep patlaması

"Gaziantep’te sabah paça ve beyran tüketmek kesinlikle bir kültürdür"

Gaziantep’te sabah paça ve beyran tüketmenin bir kültür olduğunu ifade eden Dertli, "Gaziantep’te sabah paça ve beyran tüketmek kesinlikle bir kültürdür. Güne ciğer, beyran ve paçayla başlarız. Özellikle kış aylarında beyran ve paça satışımız biraz daha artar. Biz çocukluğumuzdan beri paça tüketiriz. Mesela soğuk aldığımız zaman babam, ‘Paça yapayım da ye’ derdi. Yani bizde doktora gidelim, iğne yaptıralım gibi bir durum yok. Paça yapılır. İçerisinde sarımsak, kırmızı biber ve kemik suyu olduğu için doğal antibiyotik olarak bilinir. O yüzden çok tercih ediliyor. Paçanın içinde kesinlikle ayak olmalı. Çünkü kolajen dediğimiz şey ayakta bulunuyor. Dil, yanak ve beyinden oluşan bir karışımımız var. Ona Antep paça diyoruz. Hepsinden birer parça koyuyoruz. Bu da güzel bir lezzet oluşturuyor. Denemeyen vatandaşlarımıza mutlaka denemelerini tavsiye ederim. İnsanlar buradan kesinlikle gülerek ayrılıyor. Bu da bize yetiyor" ifadelerini kullandı.