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Hobi olarak başladı, usta oldu: Gaziantep’te erkek ustalara taş çıkartan kadın, 'Kimse yapamam demesin'

Hobi olarak başladı, usta oldu: Gaziantep’te erkek ustalara taş çıkartan kadın, 'Kimse yapamam demesin'

23:28, 31/10/2026, Cumartesi
IHA
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Hobi olarak başladı, usta oldu: Gaziantep’te erkek ustalara taş çıkartan kadın, 'Kimse yapamam demesin'

Gaziantep’te hobi olarak başladığı bakırcılık mesleğinde usta olan 40 yaşındaki Seda Çetin, hünerleriyle erkek ustalara adeta taş çıkartıyor.

Gaziantep Bakırlar ve Sedefçiler Odası tarafından kadınlara yönelik açılan kursa katılan Seda Çetin, burada tanıştığı bakır işlemeciliğine zamanla daha fazla ilgi duymaya başladı. Kursta bakır işlemeciliğinin tüm inceliklerini öğrenen Çetin, farklı bakır ürünlerini büyük bir titizlik ve sabırla işlemeye başladı. Kursun ardından çalışmalarını sürdüren Çetin, 4 yıl sonra Usta Eğiticilik sertifikasını alarak mesleğine usta olarak devam etti. 

Gaziantep Bakırlar ve Sedefçiler Odası tarafından kadınlara yönelik açılan kursa katılan Seda Çetin, burada tanıştığı bakır işlemeciliğine zamanla daha fazla ilgi duymaya başladı. Kursta bakır işlemeciliğinin tüm inceliklerini öğrenen Çetin, farklı bakır ürünlerini büyük bir titizlik ve sabırla işlemeye başladı. Kursun ardından çalışmalarını sürdüren Çetin, 4 yıl sonra Usta Eğiticilik sertifikasını alarak mesleğine usta olarak devam etti.&nbsp;

 Yıllardır bakır işlemeciliğiyle uğraşan Çetin, el emeğiyle ürettiği, bakır tepsi, bardak ve çeşitli hediyelik eşyalarla erkek ustalara adeta taş çıkartıyor. Kadınların da bakır işlemeciliği gibi sabır ve emek isteyen bir mesleği başarıyla yapabileceğini gösteren Çetin, mesleğini severek sürdürmeye devam ediyor.

&nbsp;Yıllardır bakır işlemeciliğiyle uğraşan Çetin, el emeğiyle ürettiği, bakır tepsi, bardak ve çeşitli hediyelik eşyalarla erkek ustalara adeta taş çıkartıyor. Kadınların da bakır işlemeciliği gibi sabır ve emek isteyen bir mesleği başarıyla yapabileceğini gösteren Çetin, mesleğini severek sürdürmeye devam ediyor.

"Hobi olarak başladım meslek olarak kaldı"


Hobi olarak başladığı işte usta olduğunu anlatan Seda Çetin, "11 yıldır bu işi yapıyorum. Hobi olarak başladım. Meslek olarak kaldı. Usta öğreticilik belgesini aldım. İlk zamanlar bakırcılık mesleği hoşuma gitti. Yani erkek mesleği diye anılıyordu ama böyle bir kurs açılınca hep bayanlar da yapabilir diyerek düşündüm ve denedim bakırcılık mesleği hoşuma gitti. 11 yıldır da buradayım. Gaziantep Bakırlar ve Sedefçiler Odası Celal Açık sağ olsun bize bu imkanı sağladı" dedi.

"Hobi olarak başladım meslek olarak kaldı"Hobi olarak başladığı işte usta olduğunu anlatan Seda Çetin, "11 yıldır bu işi yapıyorum. Hobi olarak başladım. Meslek olarak kaldı. Usta öğreticilik belgesini aldım. İlk zamanlar bakırcılık mesleği hoşuma gitti. Yani erkek mesleği diye anılıyordu ama böyle bir kurs açılınca hep bayanlar da yapabilir diyerek düşündüm ve denedim bakırcılık mesleği hoşuma gitti. 11 yıldır da buradayım. Gaziantep Bakırlar ve Sedefçiler Odası Celal Açık sağ olsun bize bu imkanı sağladı" dedi.

"Enerjimizi işlediğimiz işe veriyoruz terapi gibi geliyor"


Ürettikleri hediyelik eşyaların ve bakır ürünlerin kendisine terapi gibi geldiğini söyleyen Çetin, "Biz burada bakır üzerine ürünler yapıyoruz. Matara, Mırra, cezve, tencere ve tepsi yapıyoruz. Yani önümüze o an ne sunulursa biz ona desen veriyoruz. Mutlu olmasam bu işi yapamam. Yani 11 yıldır bu mesleğin içinde olmam. Hem terapi olarak da aslında bize imkan sağlıyor. Yani canımız bir şeye sıkkın olduğunda en azından orada bir desen çizdiğimizde, çekici kalemlerimizi aldığımızda mutlu oluyoruz. O an stresimizi atıyoruz. Enerjimizi işlediğimiz işe veriyoruz. Ürünlerin üretim süresi ise işçiliğe göre değişiyor. Bazen elimizde aldığımız bir tencere belki bir gün sürer. Bir tepsi alırız bir gün sürer. Bir matara alıyoruz mesela 45 dakika sürüyor. Bir cezve alıyorum 15 dakika sürüyor" ifadelerini kullandı.

"Enerjimizi işlediğimiz işe veriyoruz terapi gibi geliyor"Ürettikleri hediyelik eşyaların ve bakır ürünlerin kendisine terapi gibi geldiğini söyleyen Çetin, "Biz burada bakır üzerine ürünler yapıyoruz. Matara, Mırra, cezve, tencere ve tepsi yapıyoruz. Yani önümüze o an ne sunulursa biz ona desen veriyoruz. Mutlu olmasam bu işi yapamam. Yani 11 yıldır bu mesleğin içinde olmam. Hem terapi olarak da aslında bize imkan sağlıyor. Yani canımız bir şeye sıkkın olduğunda en azından orada bir desen çizdiğimizde, çekici kalemlerimizi aldığımızda mutlu oluyoruz. O an stresimizi atıyoruz. Enerjimizi işlediğimiz işe veriyoruz. Ürünlerin üretim süresi ise işçiliğe göre değişiyor. Bazen elimizde aldığımız bir tencere belki bir gün sürer. Bir tepsi alırız bir gün sürer. Bir matara alıyoruz mesela 45 dakika sürüyor. Bir cezve alıyorum 15 dakika sürüyor" ifadelerini kullandı.

"Biz kadınlar azim ve hırsla her şeyi yapabiliriz"


Elde ettiği gelirler ile geçimini sağladığını aktaran Çetin, kadınların her işi yapabileceğini ve bakırcılık sektöründe de var olabileceğini söyleyerek, "Kimse yapamam demesin. Yani yapılmayacak bir şey yok. Azim varsa hırs varsa her şeyi yapabiliriz. Eğer ki kazanç olarak, mutfağa bir gelir olarak, kendimize bir meslek olarak edinmek istiyorsak tüm kadın arkadaşlarımızı bu mesleğe bekliyoruz. Buradan elde ettiğim gelirle en azından kendi masrafımı çıkartıyorum. Kimseye minnet etmiyorum" diye konuştu.

"Biz kadınlar azim ve hırsla her şeyi yapabiliriz"Elde ettiği gelirler ile geçimini sağladığını aktaran Çetin, kadınların her işi yapabileceğini ve bakırcılık sektöründe de var olabileceğini söyleyerek, "Kimse yapamam demesin. Yani yapılmayacak bir şey yok. Azim varsa hırs varsa her şeyi yapabiliriz. Eğer ki kazanç olarak, mutfağa bir gelir olarak, kendimize bir meslek olarak edinmek istiyorsak tüm kadın arkadaşlarımızı bu mesleğe bekliyoruz. Buradan elde ettiğim gelirle en azından kendi masrafımı çıkartıyorum. Kimseye minnet etmiyorum" diye konuştu.
Başlıklar :GaziantepKadınBakırcı
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