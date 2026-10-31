Peribacası faciasında hayatını kaybeden Tuna çiftinin acı hikayesi: 1999 depreminde enkazdan kurtarılmış
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak yaşamını yitiren Fatih Eray Tuna ile eşi Begüm Çetinkaya Tuna, memleketleri Sakarya'da son yolculuklarına uğurlandı. Temmuz ayında dünyaevine girdikleri öğrenilen 31 yaşındaki çiftin ölümünün ardından ortaya çıkan bir ayrıntı ise yürekleri burktu. Fatih Eray Tuna'nın 1999 Marmara Depremi'nde enkaz altında kaldığı ve ekipler tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
Göreme'de yaşanan faciada hayatını kaybeden Tuna çiftinin cenazeleri Sakarya'ya getirildi. Aileleri ve yakınlarını yasa boğan çift için Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Tuna ailesinin yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Murat Kaya, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası 31 yaşındaki Begüm Çetinkaya Tuna'nın naaşı, Sapanca ilçesine bağlı Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi Fatih Eray Tuna'nın cenazesi ise Geyve ilçesine götürüldü.
Geyve Merkez Sinanbey Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuna'nın naaşı Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.
1999 MARMARA DEPREMİ'NDE ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILMIŞ
Tuna çiftinin hayatını kaybetmesinin ardından Fatih Eray Tuna'nın geçmişine ilişkin dikkat çeken bir bilgi de ortaya çıktı.
Sakarya'da faaliyet gösteren bir internet haber sitesinin imtiyaz sahibi olan Tuna'nın, 1999 Marmara Depremi sırasında enkaz altında kaldığı ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla hayata tutunduğu öğrenildi.
Temmuz ayında evlenen çiftin kısa süren evliliklerinin ardından yaşanan facia, aileleri ve yakın çevrelerini derin üzüntüye boğdu.
GÖREME'DEKİ FACİADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Acı olay, Nevşehir'in Göreme beldesinde etkili olan sağanağın ardından meydana geldi. Peribacasından kopan kaya parçaları, bölgede bulunan kişilerin üzerine düştü.
Kaya parçalarının altında kalan Fatih Eray Tuna, eşi Begüm Çetinkaya Tuna ve Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) yaşamını yitirdi. Facia sırasında 5 kişi de yaralandı.
Yaralılardan 4'ü hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, olayın ardından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 bilirkişinin görevlendirildiğini duyurdu.
Vali Kök, yürütülen adli ve idari soruşturmaların tamamlanmasıyla facianın meydana geliş nedeninin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının beklendiğini ifade etti.