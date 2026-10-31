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Üç ile daha hızlı tren hattı geliyor: Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi

Üç ile daha hızlı tren hattı geliyor: Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi

13:31, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 13:34, 31/10/2026, Cumartesi
IHA
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Üç ile daha hızlı tren hattı geliyor: Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'a kadar ulaşan hızlı tren hattının Erzincan, Erzurum ve Kars'ı da kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı.

Türkiye’nin demiryolu altyapısında tarihi bir adım daha atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas’a kadar ulaşan Yüksek Hızlı Tren hattının Erzincan, Erzurum ve Kars’ı da kapsayacak şekilde uzatılacağını müjdeledi. Sadece bölgesel bir ulaşım hamlesi değil, aynı zamanda Londra’dan Orta Asya’ya uzanan stratejik ve devasa bir uluslararası ticaret koridorunun parçası olan bu proje, Doğu Anadolu'nun çehresini değiştirmeye hazırlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde yürütülen demiryolu yatırımları ve Erzurum’u yakından ilgilendiren hızlı tren projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erzurum’da düzenlenen programda konuşan Bakan Uraloğlu, Sivas’a kadar ulaşan hızlı tren hattının Erzincan, Erzurum ve Kars’ı kapsayacak şekilde genişletileceğini müjdeledi.

"Türkiye genelinde 4 bin 850 kilometrelik demiryolu çalışması sürüyor"

Türkiye’nin halihazırda 14 bin 300 kilometrelik bir demiryolu ağına sahip olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, şu anda 4 bin 850 kilometre civarında yeni demiryolu hattının yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Bu yatırımların büyüklüğüne dikkat çeken Uraloğlu, mevcut ağa oranla gerçekleştirilen çalışmaların çok kıymetli ve stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Londra’dan Orta Asya’ya uzanan devasa hat

Sivas hattının devamı olarak planlanan Erzincan-Erzurum-Kars projesinin sadece yerel bir yatırım olmadığının altını çizen Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu sadece Erzurum’un projesi değildir. Bu; Orta Asya’ya, Türkistan’dan başlayıp Türkiye üzerinden Londra’ya kadar giden bir hattan bahsediyoruz."

İlk etapta elektrik ve sinyalizasyon, ardından çift hatlı hızlı tren

Proje çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini kaydeden Uraloğlu, uygulanacak yol haritasını da paylaştı. İlk etapta mevcut demiryolu hattının elektrikli ve sinyalli hale getirileceğini açıklayan Bakan, sonraki aşamada ise bir gidiş ve bir geliş olmak üzere çift hatlı yüksek hızlı demiryolunun bölgeye kazandırılacağını ve Erzurum, Erzincan ile Kars’ın bu konforla tanışacağını aktardı.

Erzurum şehir içi raylı sistem müjdesi

Konuşmasında kent içi ulaşıma da değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile şehir içi raylı sistem projesi üzerinde ortaklaşa bir istişare süreci yürüttüklerini belirtti. Uraloğlu, projenin doğru zamanda ve en uygun şartlar sağlandığında Erzurumluların hizmetine sunulacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.

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